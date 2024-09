Mulher morre soterrada pela carga de milho ao errar entrada de ponte na BR-163 no Pará

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Uma motorista de carreta bitrem que transportava milho morreu na tarde deste sábado 31 de agosto de 2024, ao descer ribanceira ao errar entrada de ponte na BR-163 nas proximidades da comunidade de Três Boeiras, no município de Trairão no Pará.

Conforme informações passadas com exclusividade para O Jornal Folha do Progresso, a motorista identificada como Mayara Ribeiro Melo, 33 anos, perdeu o controle do veículo ao entrar em uma ponte de concreto na BR-163 e acabou morrendo ao ser lançada do veículo e ficou coberta pela carga de milho.

Segundo a informação, Mayara é natural da cidade de Itaituba (PÁ), tem familiares em Novo Progresso, com ela tinha três filhos, que foram deixados na casa de parentes na manhã deste sábado (31) em Novo Progresso e seguiu viagem. Houve alvoroço, fontes divulgaram quatro vítimas que possivelmente seriam os filhos, mas foi constatado no local que no veículo somente estava a motorista. Mayara deixou filho de 9 anos, Maria de 3 anos. (Na imagem aparece uma ponte de madeira, que esta abandonada em baixo da ponte de concreto)

A cabine do veículo ficou submersa debaixo da carga de milho, a motorista ficou coberta pela carga.

Mayara era motorista da empresa Comando diesel e transportava milho do Mato Grosso e tinha como destino o porto de Miritituba no Pará.

A funerária Planeta Pax fez o resgate do corpo.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2024/18:28:37

