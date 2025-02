Governo Federal encerra primeira fase com grande impacto no combate ao garimpo ilegal

Foto: Reprodução | Coletiva de imprensa em Itaituba apresenta balanço das ações que resultaram em prejuízo de R$ 112 milhões ao garimpo na região.

“Neste sábado, 1 de fevereiro de 2025, em Itaituba, no sudoeste do Pará, o Governo Federal, por meio da Casa Civil, realizou uma coletiva de imprensa para marcar o encerramento da primeira fase da Operação Munduruku. Durante o evento, foi apresentado um balanço geral das ações, que resultaram em um prejuízo estimado em R$ 112 milhões ao garimpo ilegal na região.

Desde novembro de 2024, a Força-Tarefa do Governo Federal realizou 523 ações de fiscalização, inutilizando 90 acampamentos, 15 embarcações, 27 máquinas pesadas e 224 motores. Além disso, foram apreendidos mais de 96 mil litros de óleo diesel e aplicadas multas que somam R$ 24,2 milhões. A operação, que atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, tem como objetivo proteger as terras indígenas Munduruku e o meio ambiente, garantindo a retirada de invasores.

A Polícia Federal também intensificou o combate ao comércio ilegal de ouro, desarticulando redes criminosas em diversas localidades do Pará. A Operação Munduruku segue em andamento, com foco na proteção das terras indígenas e no impedimento do retorno dos invasores.”

Fonte: Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:41:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...