Mulher que acredita que a covid é apenas uma gripe acaba presa

Marcia é presa e argumenta: “eu estava apenas sentada no banco” – (Foto:Reprodução)

Adepta de teorias da conspiração, ela foi conduzida por policiais por ter saído continuamente durante o lockdown

Uma mulher foi presa por continuamente sair de casa durante o lockdown na Inglaterra. Ela estava sentada em um banco, em um parque de Bournemouth, no sábado, 9, quando foi conduzida por policiais.

A tatuadora Marcia Baker, 50, foi filmada sendo presa por três policiais em uma praia de Bournemouth no sábado. No vídeo, que foi amplamente compartilhado online, ela argumenta: “Eu estava apenas sentada em um banco”.

A polícia afirma que o vídeo foi planejado por defensores do antibloqueio, para vitimizar as pessoas que desrespeitam as medidas.Marcia é bem conhecida na área de Bournemouth por sua oposição ao bloqueio, inclusive participou de um protesto antibloqueio na cidade no sábado, antes da prisão. A polícia afirmou que se as pessoas não conseguem mostrar documentos que atestem a necessidade de estar na rua, e continuamente desrespeitem as medidas, as autoridades ficam com pouca opção a não ser a prisão.

O Reino Unido tem batido, nesta segunda onda, todos os recordes de contaminação e mortes por covid desse o início da pandemia.Marcia admitiu ter participado de protestos, mas só estaria em Bournemouth no sábado para coletar conchas com o pai idoso.

“Já estive em protestos anteriormente, mas desta vez decidi passar o dia em Bournemouth com meu pai idoso para caminhar pela praia e coletar algumas conchas”, disse ela ao Mail Online.

“Gripe”Uma amiga que discutiu com ela por causa das teorias da conspiração sobre a covid disse que ela está envolvida “em todos os tipos de teorias da conspiração há um bom tempo, mas ficou mais paranoica quando a pandemia começou no ano passado.

Ela andava por aí dizendo a todos que o coronavírus não era pior do que pegar resfriados e que era uma tentativa de controlar as pessoas”.A ex-amiga relatou que Marcia “não acredita que o vírus exista; é absolutamente insano o material que ela propaga”.Marcia trabalha no estúdio Black Pearl Tattoo em Bournemouth e é mãe de duas filhas que estão na casa dos 20 anos.A amiga acrescentou:

“Se houver uma manifestação contra o bloqueio, a Márcia estará lá. Suas opiniões são muito imprudentes, mas não há como discutir com ela, porque ela está convencida de que a covid é uma grande conspiração.

“A filmagem, que foi amplamente compartilhada online, mostra três policiais conversando com um casal e depois cercando Marcia em Bournemouth por supostamente deixar sua casa mais de uma vez por dia.Marcia relata que depois de ser conduzida à delegacia, “eles me deixaram ir sem me fichar, desde que eu pagasse uma multa. Eu não sei quanto é”.

Por:Redação Integrada com informações do Daily Mail

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...