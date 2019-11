Mulher que deu à luz em calçada próximo a hospital particular é ouvida pelo MPPA

(Foto:Reprodução G1)- O caso viralizou nas redes sociais. Segundo testemunhas, o hospital negligenciou o atendimento. A mãe e o bebê estão internados e estão bem. Ambos devem receber alta nesta terça.

Promotoria ouve depoimento da mulher que deu à luz em calçada de Belém

A mulher que deu à luz em uma calçada do bairro da Cidade Velha, em Belém, foi ouvida pela promotora Fábia Melo, da Promotoria de Direitos Constitucionais e Direitos Humanos do Ministério Público do Pará (MPPA), na tarde desta segunda (18).

Em depoimento, ela disse que desmaiou na calçada e quando acordou já estava dentro do hospital. Ela e o bebê estão internados na enfermaria do hospital. Ambos estão bem e devem receber alta nesta terça.

O parto, na madrugada de domingo, ocorreu a menos de 100 metros do Hospital da Ordem Terceira. O caso viralizou quando um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostrava a mãe, desmaiada em uma calçada logo após o parto. Segundo testemunhas, o hospital particular teria negligenciado o atendimento.

Segundo a promotoria, um porteiro teria repassado a informação de que não havia leito no local.

A direção do hospital está apurando o caso. Enfermeiros e médicos de plantão no dia do ocorrido também devem ser ouvidos.

Além do MP, caso também é investigado pelo Conselho Regional de Medicina e pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Na manhã desta segunda, o secretário de Saúde esteve no hospital, onde foi feita uma auditoria.

Caso sejam detectadas as irregularidades, a Prefeitura anunciou que medidas podem ser tomadas em relação ao contrato do município com a instituição particular, que mantém atendimento público pelo Sistema Único de Saúde.

CRM, Sesma e MPPA investigam caso de mulher que deu à luz em frente de hospital de Belém

Por G1 PA — Belém

18/11/2019 17h43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...