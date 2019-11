Justiça manda soltar ex-diretor da Companhia de Trânsito de Tucuruí, no PA, suspeito de atropelar adolescentes

Caminhonete que provocou o acidente havia sido apreendida pela PRF e estava sendo usada para campanha do Conselho Tutelar em Tucuruí. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

O crime ocorreu no dia 29 de outubro, quando Cristiano Arraes atropelou e deixou gravemente feridas duas jovens que transitavam de motocicleta, sem prestar socorro.

A prisão preventiva do ex-diretor da Superintendência da Companhia de Trânsito de Tucuruí (CTTUC), Cristiano Arraes, foi revogada, na tarde nesta segunda-feira (18), pela Justiça do Pará.

Arraes foi exonerado do cargo no dia 6 de novembro, após ser preso. Por não ter sido processado ainda, Cristiano vai responder à investigação criminal em liberdade. Em nota, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) confirmou o alvará de soltura concedido ao ex-diretor.

A operação ‘Óleo de Peroba’, da Polícia Civil, cumpriu mandados de busca e apreensão de crimes envolvendo a companhia de trânsito do município. Durante as investigações, foi constatado que Cristiano era o condutor de um veículo que atropelou e deixou gravemente feridas duas jovens em outubro, além de não prestar socorro. À época, outro funcionário assumiu a culpa do crime, segundo a Polícia.

As investigações apontaram que as vítimas foram atropeladas por uma caminhonete branca, que foi apreendida pela Polícia no dia seguinte ao acidente na residência de um agente CTTUC. A caminhonete não possuía registro e estava recolhida no pátio da CTTUC, até o dia 28 de setembro, quando começou a ser usada ilegalmente por Cristiano para promover a campanha eleitoral do filho, que concorria ao Conselho Tutelar do município.

Por G1 PA — Belém

18/11/2019 18h13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...