Mulher que foi incendiada pelo companheiro em Cametá permanece com o bebê morto na barriga

Imagem da jovem que foi incendiada pelo companheiro em Cametá. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Quadro grave da paciente impede que ela seja submetida a uma cesárea

O bebê de seis meses que morreu, na manhã da última quarta-feira (19), ainda permanece na barriga da jovem que teve o corpo incendiado no dia 17, no município de Cametá. De acordo com o último boletim médico informado aos familiares, o estado de saúde da vítima, que tem apenas 22 anos, ainda é grave. As Informações são de Tacio Torres / O Liberal com colaboração do Portal TheOtaciano

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Liberal, a paciente não pode ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia para a retirada do bebê por conta da gravidade em que se encontra. Por isso, uma médica especialista foi avaliá-la no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde ela está internada, e decidiu pelo uso de medicamentos que induzam à expulsão da criança da barriga.

Ainda durante o boletim médico, os familiares foram informados que a paciente terá que amputar o braço esquerdo ou parte dele. Mas, para isso, será preciso aguardar que o membro desinflame.

O agressor, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é acusado de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ainda segue sendo investigado pela Polícia Civil do estado e o suspeito continua foragido.

Jornal Folha do Progresso em 21/01/2022/10:34:06

