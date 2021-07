Mulher que morreu em acidente na BR-230 com ambulância era mãe de paciente

(Foto:Reprodução/Vítima do acidente) – Uma mãe que acompanhava o filho com o braço quebrado, acabou morrendo neste domingo, 18, após a ambulância colidir com a traseira de um caminhão na rodovia Transamazônica, próximo a cidade de Rurópolis, sentido cidade de Itaituba, região do Tapajós.

A ambulância havia saído do Hospital Municipal de Uruará (HMU) levando dois pacientes para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba. A mulher de prenome Maria, que seria moradora do travessão km 195 sul, não resistiu e morreu no local. A criança, e o motorista da ambulância e outro paciente, foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar da cidade de Rurópolis.

De acordo com um familiar, o paciente Wellington Guedes,18 anos, que iria fazer uma cirurgia no pé, ficou gravemente ferido após receber uma pancada na cabeça e no tórax, está entubado e foi encaminhado para Santarém.

(Foto:Wellington Guedes)

Segundo informações, havia muita poeira e o motorista da ambulância não teria visto o caminhão que estava a frente, e colisão foi inevitável.

