Ex-agente de segurança é assassinado na zona rural do município de Trairão

O corpo de Mendes, como era conhecido, foi removido e enviado ao IML de Itaituba, onde residem os familiares. (As informações são do Portal Giro).

As polícias Civil e Militar foram acionadas. No local, os policiais isolaram a área e fizeram buscas por informações que levassem ao paradeiro do acusado.

(Foto: Reprodução) – Na manhã de segunda-feira (25), um homem identificado como Cleimeson dos Santos Mendes, foi morto na comunidade de Três Bueiras, no munícipio de Trairão, oeste do Pará. Segundo informações, o crime ocorreu em um bar de nome ” Bar Tapajós”.

