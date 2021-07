Polícia Federal prende piloto de avião que transportava droga no aeroporto de Redenção

A droga foi apreendida no aeroporto de Redenção — Foto: Reprodição/Polícia Federal do Pará

Dentro da aeronave que foi interceptada foram encontrados quase 500 quilos de maconha.

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite deste sábado (17) uma pessoa envolvida em tráfico de drogas no aeroporto do município de Redenção, sudeste do Pará. Dentro da aeronave que foi interceptada foram encontrados quase 500 quilos de maconha.

De acordo com a PF, a prisão foi feita após uma denúncia anônima de que o homem estaria pousando em uma aeronave com a droga. Ao chegar ao aeroporto, a PF flagrou o pouso e após avistar os policiais, o piloto do avião saiu correndo em tentativa de fuga, havendo necessidade de contenção do envolvido.

O investigado vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas, cujas penas cominadas podem chegar a 30 anos de prisão.



