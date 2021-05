Mulher reclama de atendimento e hospital é chama à polícia em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso procurou a direção do Hospital, mas não teve resposta.

O Hospital vem sendo alvo de diversas denúncias, que vai além do e atendimento médico (só um médico ), as maiores reclamações afetam a farmácia publica , falta soro, fio para sutura, gazes, esparadrapo entre outros remédios básicos.

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (24), mostra uma mulher com os policiais militares na sala de espera do Hospital Municipal de Novo Progresso. O caso aconteceu no sábado (22).

