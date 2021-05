Moradores continuam reclamando a falta de medicamentos na rede publica de saúde de Novo Progresso.

(Foto:Reprodução Internet) – O Jornal Folha do Progresso continua recebendo inúmeras denúncias de usuários/as e trabalhadores/as sobre a constante falta de medicamentos nas farmácias dos serviços de saúde do município de Novo Progresso.

Este problema já perdura por anos, tem se agravando ainda mais no início do novo mandado em 2021.

O Jornal Folha do Progresso, fez consulta com especialista em contas publicas que apontou negligencia por parte da prefeitura de Novo Progresso, na falta de aquisição de medicamentos.

Falta de Medicamentos: Um problema que nunca acaba no SUS de Novo Progresso.

Na noite desta última terça-feira, 11 de maio de 2021 no plenário da Câmara Municipal de Novo Progresso, a secretaria de Saúde Sr(a) Eliane Borges Pereira da Silva prestou explicações aos vereadores, sobre a falta de medicamentos. Conforme relatos da secretaria atraso na licitação e ouros argumentos de licitação foi o que atrasou e ocorreu as faltas que em breve segundo a chefe da pasta, será solucionado.

“Moradores continuam relatando a falta de medicamentos básicos incluindo de regular pressão entre outros”.

O Jornal Folha do Progresso após relatos da secretaria Eliane Borges, procurou especialista na área de contas públicas, para entender melhor os relatos proferidos na Câmara Municipal. Segundo ele que usou os dados publicados no Portal da Transparecia da prefeitura, houve negligencia por parte da prefeitura. Conforme resultado da consulta ao especialista em contas publicas, feito pelo Jornal Folha do Progresso, a RETIFICAÇÃO da licitação do governo anterior, a equipe não se atentou para o saldo dos medicamentos já esgotados conformhttps://publicacoesmunicipais.com.br:8443/api/acts/novoprogresso/570e a licitação, e observou somente no valor mais de R$ 500 (quinhentos mil). Com isto se passou ao mínimo 60 dias sem poder adquirir os medicamentos escassos e houve a falta, a negligencia foi por falta deste entendimento, disse especialista em contas publicas ao Jornal Folha do Progresso.

Vejam

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Onde se lê:EMPRESA VENCEDORA: VIA FHARMA DO BRASIL ERELI, CNPJ: 30.949.099/0001-33, ATA SRP N.º 1604001/2021, COM VALOR DE R$ 548.358,50(quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)DE 16/04/2021 até 16/04/2022 Acesse o link: https://publicacoesmunicipais.com.br:8443/api/acts/novoprogresso/570 .Leia-se:EMPRESA VENCEDORA: VIA FHARMA DO BRASIL ERELI, CNPJ: 30.949.099/0001-33, ATA SRP N.º 1604001/2021, COM VALOR DE R$ 447.038,50(quatrocentos e quarenta e sete mil , trinta e oito reais e cinquenta centavos)DE 16/04/2021 até 16/04/2022. A Prefeitura Municipal de Novo Progresso –PA, torna público a RETIFICAÇÃO da publicação do extrato de contrato, circulado no Diário Oficial do Município, em 14 de Abril de 2021, Edição nº 560:Onde se lê:CONTRATO Nº:20210150/2021 ORIGEM:PREGÃO Nº 05/2021-SRPCONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Moradores relatam diariamente a necessidade dos medicamentos, muitos repassam todas as unidades em busca, mas não encontram, reclamam.

Dignidade

“Não há como falar em dignidade da pessoa humana sem que se respeite o direito à saúde. A saúde, a educação, a moradia e tantos outros direitos são bens da vida imprescindíveis ao viver digno. Considerando que a saúde é inerente ao direito à vida, há que assegurar o direito de todos à saúde. E, como tal, o direito à saúde foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e consagrado pela Constituição Federal de 1988”.

Reclame

Ainda conforme dona Antônia, que reclamou a falta de remédio para controlar a pressão do marido, disse que as pessoas foram para câmara dos vereadores defender a secretária e a prefeitura porque são ricos e eles não precisam da rede pública, tem dinheiro para compra, escreveu. “Nunca somos ouvidos e as respostas da Secretaria de Saúde não passam de desculpas’.

Com a Pandemia foi prometido que as receitas dos/as usuários/as seriam renovadas para uma duração maior, de forma a evitar o trânsito das pessoas, cumprindo a norma do isolamento social, único método de enfrentar a Pandemia, como todos/as sabem. Mas não adianta ter a receita valendo e não encontrar o remédio na prateleira da farmácia dos Centros de Saúde. Pois é. E é isso que vem acontecendo… Não resolvem essa questão central, um problema gravíssimo e crônico que prejudica seriamente a saúde da população, principalmente daqueles que não podem comprar o medicamento. Como a Secretaria explicou mas, não informa adequadamente que medicamentos estão em falta, os usuários gastam ainda mais seus poucos recursos, tomando taxi e/ou uber para tentar resolver o problema em outro serviço, longe de sua casa.

Essa falta de remédio é gravíssima e população mais carente que sofre. Neste caso o problema afeta o/a usuário/a do sistema de saúde, que já é bastante prejudicado pela falta de profissionais na rede e pela dificuldade de se conseguir uma consulta, não consegue nem saber onde pode ir para retirar a medicação que lhe foi prescrita.

Outro Lado

Em contato com a prefeitura no fechamento desta matéria foi confirmado que uma remessa de medicamentos licitados chegou e que esta disponível na farmácia publica da saúde progressense. Que no decorrer do mês toda falta estará suprida.



Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

