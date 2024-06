Mulher sofre “apagão” e deixa várias casas no escuro ao derrubar poste

A motorista relatou que teve o mal súbito quando estava perto de casa – (Foto:Banda B)

Uma motorista, de 53 anos, sofreu um “apagão” ao voltar para casa e provocou um acidente no bairro Pilarzinho, em Curitiba (PR) na madrugada desta quarta-feira (26). A mulher derrubou um poste na rua Pedro Romildo Dall Stella, nas proximidades do Parque Tanguá.

De acordo com soldado Fernandes do BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), a motorista relatou que teve o mal súbito quando estava perto de casa.

“Ela está bem, não se feriu. A princípio vinha conduzindo sentido a residência dela e o que relatou é que teria passado mal e acabou tendo um mal súbito e só lembra de ter acordado depois da colisão. Ela foi levada pelo marido ao hospital”, disse.

O poste só não foi ao chão porque os cabos o seguraram. Por causa da batida, várias casas ficaram se energia elétrica.

“Pelo o que se pode notar ali, foi uma colisão bastante forte que acabou avariando o poste de iluminação. Mas a equipe fez o acionamento da Copel para resolver essa situação”, afirmou o soldado.

A mulher fez o teste o etilômetro que não acusou o consumo de álcool.

