Polícia Civil do Pará abre PSS com 36 vagas de emprego

Foto: Talison Lima / PC | As vagas são para assistente administrativo e assistente social, com inscrições que abrem na próxima quinta-feira (27).

O Governo do Pará, por meio da Polícia Civil, abre inscrições, nesta quinta-feira (27), para o preenchimento de 36 vagas no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para funções temporárias de nível médio e superior voltadas à instituição. Os candidatos poderão se inscrever até às 23h59, de sexta-feira (28), conforme o edital n° 002/2024 – PSS/PC-PA, publicado no Diário Oficial do Estado.

A seleção vai preencher 36 vagas, sendo 27 para Assistentes Administrativos, cargo que exige nível médio. Já para nível superior são ofertadas 09 vagas para Assistentes Sociais. A jornada de trabalho para as funções será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

As inscrições, gratuitas, deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

“Para participar, os interessados devem preencher seus dados pessoais e enviar as comprovações de escolaridade, além da documentação necessária conforme os requisitos das vagas. Durante o processo, os candidatos serão submetidos a entrevistas. O processo seletivo também oferece oportunidades para pessoas com deficiência”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2024/10:30:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...