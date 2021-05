Mulher suspeita de exercer advocacia ilegalmente é conduzida à delegacia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Não vamos parar com o combate ao exercício irregular da profissão em nossa Comarca. Vamos enfrentar essas ilegalidades que têm tomado volume por parte de alguns indivíduos que se aproveitam da falta de conhecimento e boa-fé de pessoas para ter proveito financeiro e aplicar golpes”, informou a OAB-Subseção de Conceição do Araguaia.

O presidente local da Subseção da OAB, Leonardo Silva, informou à Polícia Civil que havia uma mulher no prédio da entidade se identificado como Lelita Alves Bastos e como advogada, porém Leonardo afirmou que havia uma fundada suspeita de que ela não seria advogada e que demonstrava conhecimento jurídico insuficiente para exercer a profissão enquanto solicitava alguns documentos com relação a um inventário.

O fato foi registrado no último sábado (15), após denúncia realizada pela Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo a diretoria da entidade, a acusada estaria exercendo a profissão de forma irregular, o que causaria danos à categoria.

(Foto:Reprodução) – Uma mulher foi detida em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, acusada de exercer ilegalmente a advocacia.

