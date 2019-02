Mulher tem parto feito com ajuda de PMs dentro de veículo no Pará

Segundo o relato dos policiais, a mãe Marília Moreira Barbosa estaria a caminho do hospital, mas parou para pedir ajuda pois a bolsa havia estourado no caminho. Policial se oferece para ser padrinho da criança.

Policiais militares realizaram um parto de uma mulher durante a madrugada de domingo (13), no KM 7 da PA-481, que dá acesso à Alça Viária. Segundo os policiais, a mulher estaria em trabalho de parto quando o veículo em que ela estava parou no posto da Polícia Rodoviária para pedir ajuda.

“Já pensou se eu tivesse que fazer um parto desse? Não sei o que eu faria”. O sargento Adailson Texeira, de 44 anos, havia dito à esposa dias antes. Ele é pai de três filhos mas não acompanhou o nascimento dos descendentes.

O policial descreve que a moça, Marília Moreira Barbosa, 21 anos, vinha do Acará, nordeste do Pará, pela Alça Viária junto com a irmã quando iniciou o trabalho de parto. Mas parou para pedir ajuda pois a bolsa havia estourado no caminho.

Ele disse que viu o motorista dando sinal de luz, quando viu a moça ansiosa e com o cordão umbilical já enrolado na criança.

“Deitei a mãe no banco traseiro, o colega que estava comigo segurou pelas costas e ajoelhei do lado de fora. A criança nasceu bem rápido e ela é linda. Não consigo nem descrever a emoção. Em 24 anos como policial nunca tinha passado por isso, mas posso dizer que a sensação de dever cumprido é muito grande”, disse o sargento.

O Corpo de Bombeiros conduziu mãe e filha, que recebeu o nome de Maria Eduarda, para Santa Casa de Misericóridia do Pará. Ambas passam bem e devem receber alta na terça-feira (15).

“Se a Maria Eduarda não tiver ainda um padrinho, eu quero ser”, o sargento deixou como recado à mãe quando foi até o hospital para levar fraldas.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...