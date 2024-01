Mulher tratou câncer inexistente durante seis anos devido a erro médico

Uma mulher de 54 anos, diagnosticada com câncer de mama em junho de 2010, em São Paulo, foi indenizada em R$ 200 mil por uma clínica após receber tratamento desnecessário para metástases ósseas durante seis anos.

Segundo o site G1, a mulher realizou uma mastectomia em outubro de 2010 e, em seguida, foi submetida a um exame que detectou, supostamente, metástases ósseas. A partir daí, ela começou a fazer quimioterapia, que se prolongou por anos.

Em 2014, o tratamento sofreu alterações devido aos efeitos colaterais, que eram muito fortes. Mais de seis anos depois de iniciar o tratamento para metástases ósseas, em 2017, a mulher começou a ser seguida por uma nova equipe de médicos que, suspeitando que havia um erro de diagnóstico, solicitou novos exames.

Os exames confirmaram que a mulher nunca teve quaisquer metástases. O primeiro diagnóstico, inclusive, já dizia isso mesmo: “Baixa probabilidade de acometimento ósseo secundário à doença de base”.

Ao saber disso, a mulher levou o caso a tribunal. “Cada sessão de quimioterapia era um verdadeiro tormento, porque a medicação é muito forte e possui inúmeros efeitos colaterais”, argumentou a defesa da mulher.

O tribunal condenou a clínica a pagar a indenização por danos morais. A defesa da clínica ainda não se manifestou sobre a decisão.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2024/19:01:17

