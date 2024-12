Aeroporto de Belém registra recorde de 3,9 milhões de passageiros em 2024

Aeroporto de Belém. — Foto: Raphael Magalhães/Infraero

Diariamente, aeroporto realiza cerca de 100 pousos e decolagens, envolvendo 11,2 mil passageiros

O Ministério do Turismo realizou uma cerimônia neste domingo (15), no Aeroporto Internacional de Belém, para celebrar o recorde de 3,9 milhões de passageiros ao longo de 2024. A expectativa é que até 31 de dezembro o número ultrapasse a marca de mais de 4 milhões de pessoas.

O resultado de 3,9 milhões de passageiros é cerca de 8% superior ao verificado no mesmo período de 2023, quando 3,6 milhões de pessoas passaram pelo aeroporto de Belém.

Diariamente, o aeroporto realiza cerca de 100 pousos e decolagens, envolvendo 11,2 mil passageiros. São 2,8 mil operações mensais, com uma média de 330 mil viajantes atendidos.

Recordes

O Aeroporto Internacional de Belém comporta até 7,7 milhões de passageiros por ano.

Em maio de 2024, o aeroporto teve o maior movimento de sua história, com um crescimento de 12% na movimentação mensal.

Nos primeiros cinco meses de 2024, o terminal movimentou 1,5 milhões de passageiros, uma alta de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em junho de 2024, o aeroporto superou a marca de 420 mil passageiros, entre embarques e desembarques, um recorde para o mês, superado apenas por outubro, por conta das festividades do Círio de Nazaré.

A expectativa é que o aeroporto feche 2024 com mais um recorde anual de passageiros, ultrapassando os 4 milhões de viajantes.

Reformas

A Norte da Amazônia Airports (NOA), administradora do aeroporto, realiza obras de ampliação do terminal, correspondentes aos investimentos da fase I-B do contrato de concessão firmado com o governo federal.

Segundo a NOA, as obras incluem a ampliação das instalações, como das posições para o estacionamento de aeronaves, beneficiando o aumento de voos; e, também, o incremento da movimentação de cargas.

A etapa atual contempla, ainda, a requalificação e a modernização do terminal, que vão proporcionar melhorias no fluxo de passageiros; o aumento da capacidade de atendimento, a instalação de um novo sistema de climatização, a expansão da área comercial e intervenções para incrementar a eficiência e a segurança operacional.

