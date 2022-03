Mulheres morrem após colisão entre moto e caminhão, em Parauapebas

Duas mulheres acabaram morrendo na tarde do último sábado (12) após se envolverem em um acidente na estrada de acesso a Palmares 2, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Segundo informações, as vítimas, identificadas como Francisca Eduarda Rodrigues Pereira e Ana Karolina Ferreira de Medeiros, trafegavam em uma motocicleta Biz preta da Palmares 1 em direção a Palmares 2. (Com informações Debate Carajás).

Em uma curva sinuosa, a condutora teria perdido o controle da moto e colidido com um caminhão Mercedes Bens de cor branca.

As duas mulheres foram arremessadas contra o asfalto e não resistiram aos ferimentos, morrendo ainda no local antes do serviço de emergência chegar.

A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área. Em seguida os policiais solicitaram os serviços da Perícia Criminal. A identidade do motorista do caminhão não foi revelada.

