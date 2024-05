Corpo de homem é encontrado dentro de vala em Marabá

O corpo foi encontrado dentro de vala no bairro Independência | Foto: Divulgação

O corpo do homem foi encontrado por moradores logo cedo nesta quinta-feira (30) em uma vala em comunidade da periferia de Marabá no sudeste paraense.

Os moradores de um bairro da periferia de Marabá no sudeste paraense foram acordados com um achado macabro na manhã deste feriado de Corpus Christi, dia 30 de maio. O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma vala logo cedo pela manhã por moradores da região. O registro foi feito por volta das 8h10 desta quinta-feira.

De acordo com a guarnição policial, os agentes foram acionados para atender um chamado na avenida 31 de março, no bairro Independência, onde teria sido encontrado por populares um corpo de um homem dentro de uma vala de esgoto.

Chegando ao local a guarnição se deparou com a ambulância do Samu, onde a médica responsável informou que o corpo já estava em óbito e que pelas características em que se encontrava, já teria mais ou menos 12 horas que o óbito teria acontecido, provavelmente com o uso de arma branca.

Após algum tempo da guarnição no local, um homem identificado como Cleiton Freire reconheceu o corpo como sendo de seu primo de nome Geferson Freire, e que o mesmo já tinha algumas passagens por assalto e tráfico.

Uma pessoa que mora em frente ao local do ocorrido, teria ouvido gritos de socorro na madrugada sem saber precisar a hora. Além disso, segundo informações dos moradores, o local onde o corpo foi encontrado é bastante conhecido pelas próprias guarnições policiais do 34° Batalhão como ponto de tráfico de drogas.

Fonte: DOL/ Com apoio de Elioenay Brasil, da RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/05/2024/13:18:31

