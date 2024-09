Mulheres vencem derrubada dos mastros que encerra Festa do Sairé 2024 em Alter do Chão

Derrubada do mastros é realizada para encerrar a Festa do Sairé 2024 — Foto: Sandro Vaughan/TV Tapajós

A prática é tradição no evento, assim como o levantamento que acontece no ritual de abertura.

A derrubada dos mastros na vila de Alter do Chão, distante cerca de 37 quilômetros de Santarém, oeste do Pará, encerra a Festa do Sairé 2024. Este ano, quem derrubou primeiro foram as mulheres. A prática é tradição no evento, assim como o levantamento que acontece no ritual de abertura.

Após a derrubada dos mastros, é realizado o ritual do “quebra macaxeira”, onde o tarubá — uma bebida derivada da mandioca — é distribuído aos visitantes. Os personagens do Sairé, liderados pelo mordomo e a mordoma, circulam entre as barracas em busca de doações de bebidas alcoólicas, que são misturadas ao tarubá para ficar mais forte. Em filas organizadas, homens e mulheres recebem as porções da bebida.

O Sairé é conhecido por reunir o sagrado e o profano, atraindo a atenção de turistas de várias regiões do país e de outras partes do mundo. A festa é considerada uma das maiores e mais antigas manifestações culturais da Amazônia, celebrada em um cenário paradisíaco.

O Festival do Sairé congrega rituais religiosos, danças, músicas, culinária e encenação da lenda do boto, em uma programação que tem a duração de cinco dias.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/2024/14:59:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...