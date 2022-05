Madeira e veículos são apreendidos em operação contra crimes ambientais no Pará

Madeiras e outros materiais foram apreendidos durante operação contra crimes ambientais no Pará — Foto: PF/Divulgação

Fiscalização ocorreu em cidades com desmatamento e ainda flagrou 16 pessoas sem direitos trabalhistas, uma delas menor, entre segunda-feira (9) e quarta (11) no sudoeste do Pará.

Madeiras, veículos e outros materiais foram apreendidos no sudoeste do Pará durante a Operação Guardiões, contra crimes ambientais.

A fiscalização ocorreu em diferentes cidades na região “consideradas críticos em números de desmatamento”. Entre os materiais apreendidos estavam madeiras, caminhões, trator, óleo diesel, um rifle e rádio satelital.

Segundo a Polícia Federal, também foi identificado que havia 16 pessoas sem direitos trabalhistas, uma delas menor, nos locais fiscalizados, entre segunda-feira (9) e quarta (11).

Mas elas não estavam em situação análoga à escravidão e não houve necessidade de resgate, segundo o Ministério Público do Trabalho do Pará.

Trabalhadores foram identificados sem direitos trabalhistas nos locais de fiscalização no Pará — Foto: PF/Divulgação

A operação foi realizada em conjunto por agentes da Polícia Federal, Ibama, Força Nacional, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho deslocados de Altamira.

“Os prováveis responsáveis pelos ilícitos constatados foram intimados a comparecer na Delegacia de Polícia Federal em Altamira para serem ouvidos pela Autoridade Policial, pelo Procurador do Trabalho e pelos Auditores Fiscais do Trabalho e, conforme o caso, as diligências podem resultar em assinaturas de Termos de Ajuste de Conduta, ajuizamento de Ações Civis Públicas e lavratura de Autos de Infração, sem prejuízo do que se concluir no Inquérito Policial”, informou a PF em nota.

Jornal Folha do Progresso em 12/05/2022/16:16:46

