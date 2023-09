Munhoz e Mariano são processados por darem uísque a menino de 15 anos; família pede indenização de R$ 500 mil

Dupla Munhoz e Mariano. — Foto: Divulgação

O g1 não conseguiu contato com a defesa da dupla sertaneja. Cantores foram intimados para comparecerem em audiência de conciliação.

Os cantores Munhoz e Mariano foram processados por darem uísque puro a um menino, de 15 anos, durante um show, em Porto Murtinho (MS). A ação na Justiça foi movida pelo pai da vítima. O adolescente teve que receber atendimento médico após ingerir bebida alcoólica enquanto a dupla se apresentava, segundo o processo.

O processo tramita pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Conforme descrito na ação, o pai do menino que ingeriu o uísque pediu R$ 500 mil em indenização pelos crimes de danos morais e o de vender, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menores de idade.

Munhoz e Mariano foram intimados pela Justiça de Mato Grosso do Sul para comparecerem em audiência de conciliação no dia 27 de novembro deste ano.

O g1 não encontrou as defesas dos cantores e da empresa que gerencia a dupla.

Bebida alcoólica em show

Segundo as informações contidas no processo que o g1 teve acesso, o show ocorreu durante a festa de aniversário de Porto Murtinho. Na apresentação, a dupla convidou algumas pessoas do público para subir ao palco para uma “competição de dança”.

Quem “dançasse melhor” iria ganhar um prêmio. O menino, de 15 anos, foi chamado ao palco “sem pestanejar um segundo, subiu inocentemente para participar da competição de dança”, detalha a defesa do adolescente.

De acordo com o processo, o menino ganhou o “concurso”. O “prêmio” foi uísque puro despejado direto na boca do adolescente. Na ação também é frisado que o pai do menino sobe no palco para retirar o filho do local.

Assim que desceu do palco, o menino desmaiou e foi atendido por socorristas no local, conforme é descrito pela defesa do adolescente.

Fonte: José Câmara, g1 MS/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2023/10:31:20

