Municípios do Pará contarão com R＄ 40,5 para obras de infraestrutura turística

(Foto: Weslley Raiol (Oásis Marketing Digital) – Recursos do MTur proporcionarão melhorias nos equipamentos turísticos de Belém, Abel Figueiredo, Cametá, Curuçá, Igarapé-Mirim, Porto de Moz, Medicilândia, Sapucaia e Tucumã

O Governo Federal tem reforçado os investimentos em infraestrutura para melhorar a atividade turística nos destinos brasileiros. Nesta terça-feira (16.01), em Belém (PA), o Ministro do Turismo, Celso Sabino e a vice-governadora do estado, Hana Ghassan, assinaram contratos que somam R$ 40,5 milhões de recursos federais que possibilitarão aprimorar os equipamentos turísticos de nove municípios paraenses.

“Eu faço questão de referenciar os deputados federais e senadores do Pará que destinaram recursos para o Ministério do Turismo e que hoje estão proporcionando a realização desses convênios. Essas verbas federais chegarão aos lugares mais longínquos do estado e, sem dúvidas nenhuma, impactarão positivamente no desenvolvimento do turismo e da economia”, afirmou o ministro, ressaltando também o apoio do governador Helder Barbalho. “Vários desses convênios estão sendo celebrados em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, com total apoio do governador para que essas obras, efetivamente, cheguem na ponta”, completou Celso Sabino.

“As obras, depois de concluídas, elas trazem benefícios imediatamente, através da geração de emprego e renda. Estamos investindo no hoje, melhorando a infraestrutura urbana das nossas cidades, para que a gente possa receber bem os nossos turistas, com as hospitalidade que é peculiar do paraense, e contando com a ajuda do Ministério do Turismo”, enfatizou a Hana Ghassan.

Em Tucumã, os recursos federais na ordem de R$ 7,2 milhões serão destinados para a reforma e ampliação do Terminal Rodoviário e do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo, além da construção de Portais que ajudarão na sinalização turística. Localizada no coração da Floresta Amazônica, a cidade tem natureza exuberante e rica cultura, oferecendo uma variedade de atrativos como praias e cachoeiras, além de promover eventos regionais como o Festival de Tucumã, que acontece todos os anos.

O município de Igarapé terá R$ 5,7 milhões para a construção de um Centro de Cultura que ampliará a realização de eventos, beneficiando toda a região. O local, conhecido com a “Capital Mundial do Açaí”, por ser responsável por cerca de 28% da produção nacional do fruto, também tem como ponto marcante a hospitalidade da população.

Em Medicilândia, os recursos na ordem de mais de R$ 5,2 milhões, possibilitarão a construção de um Terminal Rodoviário e um pórtico, que ajudarão a ampliar o fluxo de visitantes. Com mais de 31 mil habitantes, a cidade, considerada a “Capital Nacional do Cacau”, serve de palco para eventos importantes como o festival anual Cacaufest, que reúne toda a cadeia produtiva do cacau ao chocolate e é voltado aos pequenos produtores da região.

Na cidade de Cametá, o incremento de R$ 3,8 milhões será para a pavimentação de acesso e a urbanização da Orla da praia de Cametá-Tapera, destino procurado por turistas que querem desfrutar de um bom banho de rio e ficar em contato com a natureza.

Para Sapucaia, a verba de R$ 3,3 milhões promoverá melhorias na infraestrutura do Parque Ecológico de Sapucaia e ajudará na construção de pórticos. Já o município de Porto de Moz contará com R$ 2,1 milhões para a construção da Orla do Rio Xingé.

Em Abel Figueiredo serão R$ 1,9 milhão para a urbanização da Orla da Lagoa Abel Figueiredo. “Uma felicidade extrema! Estamos voltando para Abel com a assinatura do convênio para a urbanização do nosso Lago, que vai melhorar demais a nossa cidade”, ressaltou o prefeito Antônio Calhau. Para Curuçá serão R$ 1,4 milhão destinados à construção de infraestrutura na Orla do Rio Curuçá.



EMPENHOS – O ministro também assinou empenhos de propostas que somam R$ 23,3 milhões. Para Maracanã, um destino que atrai turistas de todo o mundo, os contratos têm recursos federais na ordem de R$ 21,2 milhões que serão destinados para a construção de Centro de Eventos Cultural; urbanização da Orla, terminais fluviais e pórtico, além da revitalização da Orla da Vila de Fortalezinha, um recanto da natureza que acolhe os visitantes com muito contato com a natureza e sossego.

E para a cidade de Bragança, os contratos, que somam R$ 2 milhões, serão para a construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo e implantação e reforma de sinalização turística.

NO PAÍS – Em 2023, o Ministério do Turismo repassou um total de R$ 380 milhões para infraestrutura turística, registrando a conclusão de mais de 500 obras que receberam apoio financeiro da Pasta, como a reforma de orlas e a construção de centros de eventos e praças públicas, entre outras.

Fonte:Ministério do Turismo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/17:16:35

