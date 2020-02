Governo institui Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Pará

Composição reúne seis órgãos e visa desenvolver iniciativas que reduzam as taxas de desmatamento ilegal no Estado (Foto:Reprodução)

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho nesta segunda-feira (17) instituiu a Força Estadual de Combate ao Desmatamento no Estado do Pará, que tem como objetivo principal desenvolver iniciativas que reduzam as taxas de desmatamento ilegal no Estado.

O organismo nasce sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Além da Semas, integram a Força Estadual o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Todos atuarão no planejamento e monitoramento das ações governamentais de caráter emergencial para combate e prevenção ao desmatamento.

Segundo Helder Barbalho, mais de R$ 90 milhões serão investidos em recursos para serem utilizados na Força Estadual (Marco Santos / Agência Pará)

Segundo Helder Barbalho, serão investidos mais de R$ 90 milhões em recursos oriundos da operação Lava Jato, que, por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram liberados para serem usados no combate ao desmatamento no Pará.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ó de Almeida, a meta é fazer com o que o Estado possa reverter o cenário atual. “Esse ato não representa apenas fiscalização, repressão, comando e controle. Representa outros pilares que buscam oferecer ao setor produtivo, por exemplo, produção com responsabilidade”.

Mauro O’ de Almeida, secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, explicou as estratégias da Força Estadual. (Marco Santos / Agência Pará)

Presente à assinatura do decreto, o procurador do Ministério Público Federal, Alan Mansur, falou sobre a importância da construção da Força Estadual como ferramenta inteligente para reduzir os índices de desmatamento na Amazônia. “Esse ato reforça a mensagem de que a ilegalidade não deve ser tolerada no combate ao desmatamento. Ao contrário, mostra que ele deve ser combatido e que o setor produtivo legal deve ser apoiado.”

Leia Também:Terra indígena onde antropólogo foi detido ao tentar barrar Ibama teve recorde de desmatamento em 2019, aponta levantamento

Por:Redação Integrada com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...