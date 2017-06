Mutirão Judiciário deve analisar mais de 500 casos de improbidade administrativa em Santarém

O Mutirão está sendo realizado em todo estado. Processos de Comarcas da região serão analisados no polo Santarém.

Todas as comarcas do estado estão realizando a partir desta quarta-feira (28) um mutirão para julgamento de processos de improbidade administrativa, que tramitam na justiça comum. O Mutirão Judiciário julga o ato ilegal aos princípios básicos da Administração Pública, cometido por agente público, durante o exercício de função. Em Santarém, 510 processos serão analisados.

A juíza e coordenadora do grupo do polo de Santarém, Karise Assad, explica que há duas metas sendo trabalhadas: meta 04 e meta 06. A primeira é referente ao processo de corrupção e improbidade administrativa, com 302 processos. Já a segunda trata de ações coletivas, com 208 processos para análise. “Os processos serão analisados, mas não necessariamente julgados. Todos com vencimento até 31 de dezembro de 2014”, explica a juíza.

O estado do Pará possui três polos de apoio a essa atividade, entre eles está o município de Santarém, que abrange as regiões de Altamira e Itaituba. As comarcas que pediram apoio para o polo foram: Alenquer, Almeirim, Altamira, Brasil Novo, Faro, Juruti, Jacareacanga, Itaituba, Aveiro, Medicilândia, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Rurópolis, Terra Santa, Uruará e Monte Dourado.

Fonte: G1 Santarém.

