Na Transamazônica, polícia divulga foto de suspeito de ter matado marido e mulher

A Polícia Civil de Uruará, na região da Transamazônica, sudoeste do estado, divulgou nesta quinta-feira, 14, a foto de Antônio Francisco de Lima, de 40 anos, acusado de ter matado a tiros, em 2 de abril deste ano, o casal Jean Souza da Silva, de 29 anos, e Elilde de Oliveira Cunha, que deixaram órfãos três filhos menores de 10 anos.

Segundo a imprensa local, o duplo homicídio aconteceu numa fazenda localizada no Travessão, Km 200, cerca de 85 quilômetros da cidade de Uruará. Ainda de acordo com a polícia, Antônio Francisco matou marido e mulher a tiros e fugiu, sendo denunciado à Justiça, de imediato, e considerado foragido até agora.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Impelizieri, ressaltou que a divulgação pública da imagem do suspeito foi feita para facilitar sua captura pelos agentes de segurança.

A motivação para os assassinatos, até então, é tida como fútil. Relatos dão conta de que no dia dos crimes, uma das vítimas teria ligado uma bomba d’água, e sem sabe a razão, esse gesto desagradou Antônio Lima, que já seria um antigo desafeto do casal. Há suspeitas de que o acusado tenha fugido em uma moto com placa do Ceará. A polícia ouviu como testemunhas, pessoas que teriam testemunhado o ocorrido e também ao ataque de fúria do suspeito.

