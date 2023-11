Naiara Azevedo procura delegacia após sofrer violência doméstica

Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Goiânia contra o ex-marido, Rafael Cabral, por supostamente tê-la agredido e atentado contra sua vida. No documento, a cantora ainda alegou que Cabral tem acesso às contas bancárias dela e até fez um seguro de vida com um “valor altíssimo” em que se colocou como beneficiário.

A ex-BBB foi à delegacia na madrugada desta quinta (30) e o denunciou por um episódio recente de violência doméstica. Segundo a artista, seu ex-cunhado também a constrangeu após pegar equipamentos de show dentro de um caminhão que estava pronto para ir a uma apresentação dela. As informações são do G1.

Pela lei, os dois homens têm o direito de intervir em situações profissionais que envolvem Naiara, pois são sócios da empresa que administra os equipamentos dos shows. A compositora afirmou que o ex-cunhado tentou sabotar sua apresentação ao ordenar que a carreta que partiria tivesse os objetos retirados e trancados em um galpão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Naiara foi instruída pelo homem a comparecer pessoalmente ao galpão se quisesse ter os equipamentos de volta. Ela também alegou que o ex teria feito ameaças com os termos “vou acabar com a sua vida, com a sua carreira e você nunca mais vai me ver”.

Procurada pelo Notícias da TV, a assessoria de imprensa de Naiara Azevedo negou que ela tenha namorado, mas confirmou a denúncia. “A cantora Naiara Azevedo esteve na delegacia. Porém, não tem namorado. E o caso em questão está em segredo de Justiça”, disseram.

A Polícia Civil informou que Naiara “registrou boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora vítima, a qual foi prontamente atendida, e que a Deaem [Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher] já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha”, em nota ao G1.

A voz de 50 Reais está solteira desde que se separou de Cabral, em julho, após nove anos de casamento. Em entrevista ao Altas Horas, ela lamentou que sua participação no BBB 22 tenha destruído sua vida amorosa. “Aquilo prejudicou a minha vida amorosa, não apareceu um pretendente até agora. Ninguém me chamou para jantar até hoje!”, lamentou.

Fonte: UOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2023/13:17:59

