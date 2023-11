Casal do Rio que esperava quíntuplos perde bebês

A jovem sofreu um aborto espontâneo-Foto:(Reprodução/Instagram)

Sara Campos da Silva, jovem de 18 anos que descobriu estar grávida de quíntuplos na última semana, perdeu os bebês. Ela e o companheiro Rennan Smith souberam da notícia ao fazer uma ultrassom nesta quinta-feira (30).

O casal, que vive no Rio de Janeiro, falou sobre a perda nas redes sociais. Sara passou por um aborto espontâneo. “Nesse momento delicado, viemos por meio desta nota informar que infelizmente a Sara perdeu os quíntuplos, peço encarecidamente a compreensão de todos, e que nao veiculem fake news”, escreveu Rennan em comunicado.

A jovem estava na oitava semana de gestação e faria nesta quinta-feira um exame para averiguar a possibilidade de um sexto feto. “Sara está em momento delicado, então, por gentileza, pedimos a compreensão de todos. Obrigada”, completa a nota.

Ao g1, que acompanhou a consulta, o médico Rogério Gama informou que a gravidez era de “altíssimo risco”.

Fonte: BHAZ / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/11/2023/13:01:06

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...