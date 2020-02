Najila diz que vai processar Neymar por patrocinar prostituição

Modelo agora acusa jogador por transportar mulheres para fins sexuais (Foto:Reprodução)

A briga entre a modelo Najila Trindade e o jogador Neymar Jr parece não ter chegado ao fim. A jovem agora disse que entrará na Justiça francesa contra o jogador do Paris Saint-Germain por transportar mulheres para fins sexuais. A informação é do programa Fofocalizando, do SBT.

O advogado de Najila, Cosme dos Santos, afirmou acreditar que as coisas devem ser diferentes na Justiça francesa e que vai abrir uma ação contra o jogador por crime de prostituição. A assessoria de Neymar afirmou que não recebeu nenhuma notificação oficial e que este assunto é passado.

A defesa da modelo também afirmou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando o pedido de arquivamento do inquérito sobre o estupro. Se o STF acatar o pedido, o caso voltará à 1ª instância e o processo será reaberto.

No ano passado, a modelo acusou Neymar de estupro e agressão, após encontro em Paris no dia 15 de maio. O jogador não foi indiciado, por falta de provas.

Neymar é investigado no Brasil por ter divulgado fotos íntimas da modelo na internet. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a procuradoria deve recomendar a absolvição dele, por entender que Neymar divulgou as fotos para se defender da acusação de estupro.

Com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...