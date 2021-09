Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jair Bolsonaro afirmou que um chefe de Poder deve “enquadrar o seu” ou vai “sofrer aquilo que não queremos”, em recado ao STF(Foto:© Getty) ‘Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil’, diz Bolsonaro . Ao discursar para apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que um chefe de Poder deve “enquadrar o seu” ou vai “sofrer aquilo que não queremos”. Ele não citou nominalmente a quem se referia, mas criticou quem estaria, de acordo com ele, “barbarizando a população”.

You May Also Like