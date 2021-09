Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A militância bolsonarista mais agitada na manhã desta terça-feira, 7, que esperava por um comando direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, para invadir o Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou sinais de decepção após o discurso presidencial. No pronunciamento, Bolsonaro dirigiu suas críticas, sem citá-lo, ao ministro Alexandre de Moraes, que investiga o presidente e seguidores em inquérito das fake news.

Manifestantes se decepcionam com discurso de Bolsonaro no DF

You May Also Like