Naufrágio em corredeiras: último corpo é encontrado próximo a São Luiz do Tapajós

(Foto:Reprodução) – O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (9) no Cabano, perto de onde ocorreu a tragédia.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Entre as vítimas da tragédia ocorrida com o naufrágio de uma voadeira, que alagou com quatro amigos no domingo (6), o corpo de Antônio Estevam Ferreira de Almeida, de 59 anos, era o único que faltava ser encontrado. Conforme informado, na tarde desta quarta-feira (9), em novas buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros, Antônio foi encontrado sem vida, próximo a São Luiz do Tapajós, no Cabano, perto de onde ocorreu a tragédia.

O nafrágio ocorreu nas corredeiras do Rio Tapajós, no Cabano, em uma área repleta de cachoeiras, próximo à Comunidade São Luiz do Tapajós.

Dorgicleube Brito Sousa, de 49 anos; único sobrevivente. (Foto: Arquivo Pessoal)

Das quatro pessoas que estavam na embarcação apenas um sobreviveu, o itaitubense Dorgicleube Brito Sousa, de 49 anos, conhecido pelo apelido de Dorgi; e três pessoas faleceram: Antônio Marcos da Silva, de 48 anos; o empresário Claudenor Pereira Farias, de 46 anos; e, Antônio Estevam Ferreira de Almeida, de 59 anos.

As buscas iniciaram ainda no domingo (6) e continuaram na segunda-feira (7), mas nesses dias nenhum corpo foi encontrado. O primeiro a ser encontrado foi do empresário Claudenor Pereira Farias, de 46 anos, na manhã de terça-feira (8); e na tarde do mesmo dia os profissionais do CBM encontraram o segundo corpo, de Antônio marcos da Silva, de 48 anos, conhecido como mototaxista.

Claudenor Pereira Farias, de 46 anos/ Antônio marcos da Silva, de 48 anos/ Antônio Estevam Ferreira de Almeida, de 59 anos; vítimas fatais da tragédia. (Foto: Arquivo Pessoal)

E nesta quarta-feira (9) o corpo de Antônio Estevam foi encontrado e será encaminhado até Vila Raiol por voadeira, posteriomente, levado à Itaituba, com intuito de encaminhar ao Instituto Médico Legal (IML).

