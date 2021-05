No Dia do Trabalhador, painel com 1.723 nomes homenageia profissionais que atuam no enfrentamento à pandemia no Regional do Baixo Amazonas

Em comemoração ao Dia Mundial do Trabalhador, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) inaugurou nesta sexta-feira, 30, um painel com 1.723 nomes de profissionais que atuam no combate à pandemia da Covid-19.

“É uma homenagem que busca reconhecer e agradecer o trabalho que todos os profissionais do HRBA estão realizando neste momento tão difícil de pandemia”, ressaltou Patrícia Nogueira, supervisora de Humanização.

Denominado de “Super-heróis do HRBA”, o painel faz referência a todos os profissionais que de alguma forma contribuíram e continuam contribuindo com o atendimento de pacientes, entre enfermeiros, técnicos de Enfermagem, auxiliares de limpeza, médicos intensivistas e muitos outros.

Atendendo uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas, o HRBA é referência no tratamento do novo coronavírus no Oeste do Pará, envolvendo 30 municípios nas regiões do Baixo Amazonas e Xingu.

A unidade que está entre os melhores hospitais do país e possui reconhecimento internacional pela qualidade assistencial e segurança destinada aos pacientes, já recuperou 532 pacientes, até a manhã desta sexta-feira (30).

Curiosa para a inauguração do painel, a enfermeira do setor de auditoria de prontuários Leilane Costa foi uma das primeiras a buscar o seu nome no painel. “Ao ouvir a fala da direção e ver o nome de cada profissional é muito emocionante. É um gesto simples, mas que toca nosso coração. Essa homenagem nos dá mais incentivo para continuar fazendo nosso trabalho com amor”, disse.

Rede de Atenção ao Colaborador

O Regional do Baixo Amazonas é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde. Desde o início da pandemia, a unidade realiza diversas ações motivacionais e de acolhimento aos profissionais que atuam no enfrentamento da Covid-19.

A Rede de Atenção ao Colaborador tem como objetivo amenizar os efeitos psíquicos deste período de pandemia buscando apoiar os colaboradores, proporcionando bem-estar mental e oferecendo atendimento psicológico presencial.

O HRBA também está executando a ação “Espalhe o Bem”. Em sua 2ª edição, a iniciativa visa acolher os profissionais que há mais de 1 ano atuam na recuperação de pacientes com a Covid-19, espalhando mensagens de otimismo pela Rádio Institucional, que alcança usuários e colaboradores.

“O reconhecimento que o Governo do Pará e a Pró-Saúde presta aos profissionais do HRBA vem antes da pandemia. São profissionais competentes, responsáveis e focados na melhoria contínua de seu trabalho, com foco sempre na assistência de qualidade à população”, destacou Epifanio Pereira, diretor Técnico.

O diretor ainda acrescenta que “a pandemia veio reforçar o valor que os profissionais possuem para toda a sociedade, pois são sim verdadeiros heróis, como representado na homenagem do painel”.

A inauguração do painel foi acompanhada pelas diretorias Assistencial, de Apoio e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), contando com os colaboradores representantes de cada área.

Ainda em alusão ao Dia do Trabalhador, os colaboradores do HRBA receberam uma lembrança que reforça a dedicação de cada um, com a mensagem “Trabalhador, você vale ouro!”.

A inauguração do espaço foi transmitida pela Rádio HRBA para todos os setores para que mais pessoas pudessem prestigiar o momento de homenagens.

