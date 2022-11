Juliana Bonde exibe partes íntimas e provoca fãs: “aguenta”

Juliana Bonde atiçou fãs em publicação ousada Foto:| Reprodução/Redes Sociais

Vocalista do Bonde do Forró publicou imagem bastante ousada em sua própria rede social; confira!

Juliana Caetano é uma das influencers que mais mexe com a imaginação do público masculino. Com declarações e fotos provocantes, ela está sempre em evidência, deixando milhares de seguidores impactados.

E falando em impacto, a morena resolveu chocar seus fãs mais uma vez. Nos stories de seu perfil no Instagram, Juliana Bonde, como é mais conhecida, publicou uma imagem pra lá de ousada e ainda provocou. “Só quem aguenta clica aí”, disparou.

Na foto, Juliana aparece com um short bem curtinho, deixando à mostra parte do seu voluptuoso bumbum. A publicação, é claro, atiçou os fãs. ““Que mulher perfeita”, disse um fã no campo de comentários. “Só eu acho que a Juliana Bonde é outro nível na vida?”, questionou mais um, com alguns emojis de foguinho ao lado.



Publicação provocou fãs Foto:Reprodução/Redes Sociais

Musa do Instagram, Juliana Bonde abriu, mais uma vez, uma rodada de perguntas no seu perfil social. Através dos Stories, os fãs puderam fazer uma série de perguntas para a moça.

Antes de responder as perguntas, Juliana fez um desabafo. Ela contou que estava sendo assediada por um seguidor. “Nossa, gente, estão me assediando faz é tempo. Depois eu respondo as mensagens dele, e ele corre”, contou.

Após o desafogo, a morena partiu para as perguntas.

“Gente, vocês acredita que não?!”, Juliana respondeu se ela já tinha visto uma ‘cobra grande’ de perto. “Eu já andei pra tudo que é canto, mas não. Nunca vi uma cobra. Ainda bem, que eu tenho medo” respondeu bem-humorada.

Outra pergunta que rendeu uma resposta picante da cantora foi o questionamento “Já derramaram leite em você?”. Mais uma vez de bom humor, a musa respondeu sem titubear.

“’Gente, já. Vocês fazem muita pergunta de leite, só porquê eu tenho tolerância a lactose”, contou Juliana. (Com informações do DOL).

