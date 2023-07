Navio com 3 mil carros pega fogo na costa da Holanda; uma pessoa morreu

23 tripulantes foram retirados do navio (Foto:Foco Voador / ANP / AFP)

Guarda Costeira acredita que um dos 25 carros elétricos a bordo pode ter sido a causa do incêndio

Um navio que transportava cerca de 3 mil carros ao norte da ilha holandesa de Ameland pegou fogo. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no incêndio, informou a Guarda Costeira da Holanda nesta quarta-feira (26). De acordo com um porta-voz da Guarda Costeira, um dos 25 carros elétricos a bordo pode ter sido a causa do incêndio. “Estamos considerando todos os cenários”, declarou a uma rádio pública.

A ligação relatando o incêndio no navio de bandeira do Panamá foi feita pouco depois da meia noite (horário local) a equipes de emergência. Os 23 tripulantes foram retirados do navio. De acordo com a Guarda Costeira, a tripulação ainda tentou apagar o fogo sozinha, mas não conseguiu. “Infelizmente, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas”, acrescentou.

Leo Pieter Stoel, um porta-voz do prefeito da Ilha Ameland, disse temer sérios danos ao meio ambiente se o navio afundar. “É o grande medo das ilhas, que aconteça algo em um dos canais de navegação que possa prejudicar o ambiente”, declarou.

Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a ocorrência teria sido um assalto, o que não foi confirmado. Uma correria teria começado e lojas chegaram a ser fechadas.

O “Fremantle Highway” é um navio de transporte de automóveis. Ele tem capacidade para 18.500 toneladas de carga e, segundo o site de monitoramento de tráfego marítimo marinetraffic.com, navegava entre Bremerhaven, na Alemanha, e Porto Saíde, no Egito.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/15:19:29

