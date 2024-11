Neymar compra cobertura de luxo em Dubai por R$ 314 milhões

Neymar e sua companheira Bruna Biancardi escolheram pessoalmente a cobertura, com previsão de entrega para 2026 | Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr e @binghatti

A nova aquisição de Neymar tem quatro suítes, ampla sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiros, dependências completas, elevador exclusivo para carros e uma piscina privativa com vista panorâmica para a cidade.

Neymar, 32, tem mais uma cobertura de luxo para chamar de sua. O jogador comprou um imóvel em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por US$ 54,4 milhões, aproximadamente R$ 314 milhões na cotação atual.

A nova residência do atacante do Al-Hilal, localizada no Oriente Médio, ocupa um andar inteiro do Bugatti Residences by Binghatti, o primeiro empreendimento residencial da marca francesa de carros de luxo.

O prédio está situado na Business Bay, centro comercial de Dubai, e contará com 171 apartamentos e 11 coberturas. Neymar adquiriu uma delas, que possui quatro suítes, ampla sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiros, dependências completas, um elevador exclusivo para carros e uma piscina privativa com vista panorâmica da cidade.

Neymar e Bruna Biancardi escolheram pessoalmente a cobertura, cuja previsão de entrega é para 2026. Nesta segunda-feira (18), o casal participou da cerimônia de assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. O chefe de vendas da Bugatti, Abdullah Binghatti, e outros executivos da empresa também estiveram presentes no evento, que despertou a curiosidade da imprensa local.

Fonte: Ana Cora Lima/Folhapress Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/12:21:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...