Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputarão o segundo turno em São Paulo

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (Foto:Rerpodução)- Com 99,52% das urnas apuradas até as 21h06, candidato do MDB tinha 29,49% dos votos válidos, e o do PSOL, 29,06%

Mais de 9 milhões de eleitores estavam aptos a votar na cidade de São Paulo

A disputa do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo será entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O resultado foi definido às 21h06 deste domingo (6), com 99,52% das urnas apuradas.

Até esse horário, Nunes aparecia com 29,49% dos votos válidos, e Boulos, com 29,06%. O total de votos deve ser contabilizado até o fim da noite.

Veja o percentual de votos válidos de todos os candidatos até as 21h06

Ricardo Nunes (MDB): 29,49%

Guilherme Boulos (PSOL): 29,04%

Pablo Marçal (PRTB): 28,14%

Tabata Amaral (PSB): 9,92%

Jose Luiz Datena (PSDB): 1,84%

Marina Helena (NOVO): 1,38%

Ricardo Senese (UP): 0,09%

Altino Prazeres (PSTU): 0,05%

João Pimenta (PCO): 0,02%

Bebeto Haddad (DC): 0,01%

A cidade de São Paulo representa 27,1% de todo o eleitorado do Estado, segundo o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Nesta eleição, 9.322.444 pessoas estavam aptas a votar na capital paulista.

O segundo turno acontece no domingo, dia 27 de outubro.

Quem são os candidatos

Ricardo Nunes

Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem 56 anos e era vice de Bruno Covas (PSDB), que faleceu em maio de 2021. Pouco antes disso, ele já havia assumido as funções de chefe do Executivo municipal em virtude da doença do então prefeito.

Filiado ao MDB desde os 18 anos, Ricardo Nunes é empresário e foi vereador de São Paulo pelo partido em duas oportunidades: de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Ele foi presidente da Aeseul (Associação Empresarial da Região Sul) e fundou a Adesp (Associação das Empresas Controladoras de Pragas do Estado de São Paulo) e a Abrafit (Associação Brasileira das Empresas de Tratamento Fitossanitário e Quarentenário).

Durante a campanha, Nunes teve que lidar com acusações de adversários envolvendo a operação da polícia que investiga uma suposta quadrilha que ficou conhecida como “máfia das creches” em São Paulo. Um boletim de ocorrência de violência doméstica, registrado pela mulher dele, Regina, em 2011, também voltou ao centro das discussões. Os dois assuntos são rechaçados por ele.

Guilherme Boulos

Deputado federal eleito pela primeira vez em 2022, Guilherme Boulos (PSOL) já disputou o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo em 2020, quando perdeu para Bruno Covas. Ele também foi candidato à Presidência da República em 2018, terminando em décimo lugar, com 0,58% dos votos válidos.

Boulos, de 42 anos, é formado em filosofia e mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Trabalhou como professor e ficou conhecido pelo ativismo por moradia na capital paulista. Ele foi coordenador nacional do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Na campanha, foi acusado pelos adversários de ser invasor de propriedade privada e também de ser favorável ao abordo e à descriminalização de todas as drogas.

Fonte: r7e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/00:58:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...