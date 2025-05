Nikolas Ferreira viraliza com vídeo sobre fraude no INSS e cobra CPI no Congresso

Foto: Reprodução | O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a usar as redes sociais para mobilizar sua base de apoio em torno de uma nova pauta. Em vídeo publicado nesta terça-feira (6), o parlamentar denunciou o esquema de fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e convocou seus seguidores a pressionarem o Congresso Nacional.

Repetindo o formato que viralizou no caso do Pix, no início do ano, Nikolas encerra o vídeo pedindo que os internautas cobrem o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as irregularidades.

Até a manhã desta quarta-feira (7), a publicação já havia ultrapassado 56 milhões de visualizações e somava mais de 3,5 milhões de curtidas.

Nikolas já havia adotado o mesmo recurso anteriormente, com alto engajamento. Em janeiro, um vídeo sobre monitoramento de transações via Pix atingiu 200 milhões de visualizações em 24 horas, acumulando mais de 330 milhões até hoje. Em abril, outra publicação em defesa da anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro também viralizou, com cerca de 60 milhões de visualizações.

O caso INSS

O escândalo denunciado teve como ponto de partida uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrada em 23 de abril. A ação investigou um esquema nacional de descontos associativos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Segundo a CGU, entre 2019 e 2024, entidades teriam retirado irregularmente cerca de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. De acordo com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, muitas dessas entidades “não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam”.

O escândalo provocou a exoneração do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e levou à queda do ministro da Previdência, Carlos Lupi, que pediu demissão no início de maio.

