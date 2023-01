Gusttavo Lima expulsa mulher de show em Réveillon de luxo: ‘Não tem respeito’

Atração do Réveillon Marina Park, um hotel cinco estrelas de Fortaleza, Gusttavo Lima pediu para seguranças retirarem uma mulher durante o seu show na madrugada deste domingo (1º). O embaixador cobrou “respeito” da espectadora. Segundo relatos de fãs nas redes sociais, ela teria atirado bebida no sertanejo mais de uma vez.

“Tira ou eu vou tirar. Respeito é o mínimo, coleguinha. Respeito não se compra, se adquire… aliás, não se adquire. Respeito você nasce com ele. Por falar em respeito, você não tem respeito”, soltou o cantor em vídeo publicado pela conta Renato Sertanejeiro no Instagram.

Após a repercussão, a mesma conta na rede social publicou um segundo vídeo para mostrar o exato momento em que o artista se irrita com a mulher e aponta como “sacanagem” o que ela estava fazendo, dando a ordem para que ela fosse retirada do evento.

Nos comentários, uma pessoa identificada como Albertina Gouveia confirmou o que aconteceu. O artista pediu que devolvessem o dinheiro que a mulher expulsa pagou para assistir ao show.

“Ela jogou água no Gusttavo três vezes. Na primeira e na segunda, ele deixou passar e não disse nada. Na terceira vez, ele pediu para retirar ela do show e disse para devolver o dinheiro do ingresso. Sinceramente há comportamentos que não se percebe”, relatou a fã.

A dupla João Bosco e Gabriel apoiou o que Gusttavo Lima fez: “Acho ridícula essa falta de respeito. Infelizmente, acontece demais nos shows. Algumas pessoas que não tem o que fazer e querem chamar a atenção de forma errada, jogando água ou cerveja nos artistas. Poxa, isso é ridículo. Falta de respeito total”.

De acordo com o site do Réveillon no Marina Park, o ingresso para as apresentações da virada de ano custavam entre R$ 700 e R$ 2500. Além de Gusttavo Lima, o evento teve shows de Jonas Esticado, Dubdogz e Bruno & Denner.

Assista ao momento em que a mulher é expulsa nos vídeos abaixo:

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/01/2023/11:23:18

