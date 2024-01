No Ceará, vereador do PL é preso suspeito de encomendar assassinato

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial, na cidade de Quixadá.

Um vereador do PL da cidade de Choró, no Ceará, Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, conhecido como Neto Carneiro, de 39 anos, foi preso por suspeita de participação na morte de um homem, de 36 anos, na cidade de Quixadá. A vítima, Danilo André Vieira, foi atingida por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial e morreu no local.

Segundo informações dos agentes que investigam o caso, conversas de whatsapp mostram que o parlamentar monitorava a vítima. Mensagens revelam que ele tinha a localização da vítima no momento do ataque. “Tá tudo em paz, mas para tudo tem jeito. Uma informação quentinha: Danilo ‘tá’ no Jatobá, na Hilux Branca”.

De acordo com o inquérito policial, a suspeita é de que o vereador teria encomendado o crime para vingar o assassinato do irmão, Edmar Carneiro, assassinado em agosto de 2023, em um bar da localidade.

A polícia conseguiu localizar três suspeitos: Carlos Henrique da Silva Flor, de 30 anos, Francisco Felipe de Lima Nascimento, de 21 anos e um adolescente de 17 anos. Todos com passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.Em depoimento, o adolescente relatou que o vereador entrou em contato para negociar o assassinato de Danilo. Ele ainda contou que, na segunda-feira, horas antes do crime, o vereador ligou informando que iria buscá-lo, pois sabia o paradeiro do alvo. Com isso, o adolescente pegou uma arma e foi ao encontro do parlamentar, que já estava com outros dois homens no veículo.O grupo partiu em direção ao posto de combustível onde a vítima estava. Ao chegar ao local, o adolescente e Francisco Felipe desceram e atiraram em Danilo. Após o crime, os dois fugiram no veículo com o vereador.O veículo onde o grupo estava foi abordado pela polícia e os homens foram capturados. Duas pistolas e 23 projéteis foram apreendidas com eles.

Um dos assassinos também tinha motivos para desejar a morte da vítimaFrancisco Felipe, que teria atirado em Danilo junto com o adolescente, disse à polícia que a vítima seria o mandante da morte de um tio dele e isso o teria motivado a executar o crime.Vereador alegou raptoO vereador Neto Carneiro disse em depoimento que iria com o seu tratador de cavalos, Carlos Henrique, ver um animal em uma fazenda da região. No caminho, dois homens armados abordaram o veículo, entraram e o obrigaram a dirigir.Segundo o parlamentar, a dupla disse que iria fazer um assalto. Chegando ao posto de combustível, os dois homens desceram e foram em direção a um hotel. Enquanto isso, o vereador ficou esperando com medo de fugir, pois a dupla afirmou saber onde ele morava. Quando os homens retornaram, ele saiu dirigindo em direção ao Centro levando os suspeitos.Ainda segundo o parlamentar, antes disso, ele passou por uma viatura e chegou a fazer sinal, mas o carro não foi abordado.

Tratador nega envolvimentoO tratador de cavalos, Carlos Henrique, relatou a polícia que estava na fazenda quando o vereador o chamou “para ir em outras baias”. Quando chegaram em frente a uma fazenda, Manoel parou o veículo e dois homens armados que estavam esperando o parlamentar entraram no carro.No caminho, o vereador perguntou onde os dois iriam ficar e eles mandaram seguir até o posto de combustível. Ao passarem perto do local, os dois homens gritaram “ele está aqui, ele está aqui”. Os dois homens desceram, voltaram momentos depois correndo e pediram para o vereador sair do local.

