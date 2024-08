Vasco toma gol no fim e cede empate contra o Criciúma

Foto: Reprodução | Time carioca tomou gol nos acréscimos após estar vencendo fora de casa pelo Brasileirão

Criciúma e Vasco empataram por 2 a 2 neste domingo (18), no Heriberto Hülse, em partida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bolasie marcou duas vezes, incluindo gol nos acréscimos do segundo tempo. O congolês balançou as redes aos 6 minutos da etapa inicial e 49 da final.

David e Rayan fizeram os gols do Vasco. Os atacantes marcaram aos 36 e aos 49 do primeiro tempo, virando o confronto momentaneamente a favor do Cruzmaltino.

O resultado deixa o Vasco com 28 pontos em 22 rodadas, na 10ª posição. Já o Criciúma, que tem apenas 21 jogos, soma 25 pontos e fica na 13ª colocação.

As duas equipes terão meio de semana livre. O Criciúma voltará a campo no próximo domingo (25), em casa, contra o Grêmio. Já o Vasco receberá o Athletico na segunda (26).

COMO FOI O JOGO

Bolasie mostrou que é carrasco do Vasco. O atacante congolês deu seu primeiro cartão de visitas no futebol brasileiro justamente contra o Cruzmaltino, no primeiro turno do Brasileiro. Naquela ocasião, marcou uma vez e deu duas assistências em goleada por 4 a 0. neste domingo (18) deixou sua marca de novo. Bolasie precisou de seis minutos para finalizar a jogada que ele mesmo começou e colocar o Criciúma em vantagem.

Vasco virou quando sofria. A equipe visitante respondeu bem à desvantagem e gerou diversas chances nos 15 minutos seguintes, porém não marcou. Foi quando o Criciúma voltou a ter volume ofensivo que os cariocas alteraram o marcador. Primeiro com David, que fez um golaço de fora da área aos 36′. 13 minutos depois, foi a vez de Rayan completar jogada de Piton e se firmar como um destaque da partida.

Candidato a gol perdido do ano. O Vasco poderia ter vida muito mais tranquila na partida se Léo convertesse chance claríssima aos 4 minutos da etapa final. O zagueiro desperdiçou e deu sobrevida ao time da casa. O Criciúma só conseguiu pressionar e ocupar o campo ofensivo com consistência nos acréscimos, e foi aí que a estrela de Bolasie apareceu.

Algoz e decisivo. Bolasie buscou um ponto para o Criciúma aos 49 minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou cruzamento de Matheusinho e superou Léo Jardim, que vinha sendo decisivo nos minutos finais. Empate comemorado como uma vitória pela torcida no Heriberto Hülse.

CRICIÚMA

Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Trauco; Newton, Higor Meritão (Ronald) e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Allano (Matheusinho), Bolasie e Fellipe Mateus (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus) e David. Técnico: Rafael Paiva

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina

Público: 18.403 pessoas

Renda: R$ 926.880,00

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Allano, Rodrigo Fagundes e Wilker Ángel (Cricúma); Paulo Henrique e Rossi (no banco) (Vasco)

Gols: Bolasie aos 6′ do 1ºT e aos 49′ do 2ºT (Criciúma); David aos 36′ do 1ºT e Rayan aos 49′ do 1ºT (Vasco)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/09:25:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...