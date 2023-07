No lugar de Sabino, Hélio Leite assume vaga na Câmara; Victor Dias é nomeado secretário de tecnologia do Pará

Celso Sabino, Hélio Leite e Victor Dias, todos do União Brasil. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Anúncios foram feitos nesta quarta-feira (19), pelo governador do Pará, Helder Barbalho, nas redes sociais.

Com Celso Sabino (União) como novo ministro do Turismo, o então secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), Hélio Leite (União), assumirá a vaga de Sabino na Câmara dos deputados. Com isso, o deputado estadual Victor Dias (União) foi nomeado como novo secretário da Sectet.

O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pelas próprias redes sociais nesta quarta-feira (19).

Na publicação, Helder diz: “Convidei o deputado estadual Victor Dias, que deverá assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Agradeço o trabalho feito pelo secretário Hélio Leite, que deve ocupar uma vaga da bancada paraense na Câmara, como deputado federal. Desejo sucesso, e ‘bora’ trabalhar”.

Nomeado na última sexta-feira (14) ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino começou a despachar como titular da pasta na segunda (17).

Aliado de Bolsonaro e próximo a Lira: quem é Celso Sabino, novo ministro do Turismo

Apesar de a nomeação já ter sido oficializada, Sabino ainda aguarda um evento para tomar posse no comando do ministério.

A cerimônia só deve acontecer em agosto, quando termina o recesso parlamentar no Congresso – a ideia é garantir “casa cheia” no evento em Brasília.

Sobre Victor Dias

Victor Orengel Dias é formado em Direito pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa) e é especialista na área do Direito Tributário e Ambiental.

Entre 2011 e 2012, foi advogado e consultor jurídico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), e em 2013 e 2015, ocupou o cargo de secretário de Administração em Ananindeua, cidade da Região Metropolitana de Belém, sendo que, no último ano, entre maio e novembro de 2015, acumulou as funções de secretário de Administração e secretário de Gestão Fazendária, de forma interina, no município.

Victor Dias foi vereador de Belém pelo PSDB e está no segundo mandato como deputado estadual no Pará pelo União Brasil.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/16:52:12

