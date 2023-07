Polícia Civil do Pará prende servidor público suspeito de homicídio

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios, em Belém, deu cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um agente público suspeito de homicídio. Os mandados foram cumpridos na manhã de terça-feira (18), em Ananindeua (Região Metropolitana de Belém).

O crime ocorreu no dia 24 de março de 2019, no bairro da Terra Firme, e teve como vítima Bruno Dias do Nascimento. Um ano antes, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio praticada pelo servidor.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, após as investigações sobre as circunstâncias do crime foi possível solicitar o mandado de prisão, cumprido logo após ser deferido pela Justiça. “A motivação da morte de Bruno ocorreu após denúncia feita pelos familiares da vítima contra o agente junto à Corregedoria do órgão de segurança, uma vez que presenciaram quando o mesmo matou Edinaldo Muniz em 2013, padrasto de Bruno, após suspeitar que ele teria cometido um roubo próximo à residência do servidor público”, explicou o delegado-geral.

No dia do homicídio de Bruno, o acusado e outros três indivíduos se deslocaram de carro até o local onde a vítima trabalhava, um estabelecimento de venda de gelo, desceram do veículo e o executaram com vários tiros.

Antecedentes – O delegado Luís Xavier, titular da Divisão de Homicídios, ressaltou que durante as investigações as informações coletadas foram incluídas nos autos, sendo possível visualizar a dinâmica do fato e da fuga, e identificar o agente como responsável pela execução da vítima. “O suspeito já é contumaz na prática de homicídios. Além de ter ceifado a vida do padrasto de Bruno, ele é suspeito de ter participado da morte de 11 pessoas no caso denominado “Chacina do Bar da Vanda” , em maio de 2019, no bairro do Guamá, periferia de Belém”, acrescentou Luís Xavier.

Após a prisão, também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência que seria do investigado, uma vez que ele deu endereço errado durante depoimento na Delegacia, no Sistema Penitenciário e na Justiça.

O suspeito foi conduzido à sede da DH, onde foram lavrados os cumprimentos dos mandados. Agora, o preso está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte:Polícia Civil do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/17:03:07

