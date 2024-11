No Pará, agendamento para nova parabólica digital já pode ser feito pelo WhatsApp

Foto: Divulgação | Cerca de 100 mil famílias de baixa renda no Pará têm direito ao kit gratuito, que inclui a nova parabólica digital.

Agora, moradores de todas as 144 cidades do Pará podem agendar a instalação gratuita da nova parabólica digital de forma rápida e prática pelo WhatsApp.

Cerca de 100 mil famílias de baixa renda no Pará têm direito ao kit gratuito, que inclui a nova parabólica digital, garantindo acesso a uma programação de TV com imagem e som de alta qualidade.

Como fazer o agendamento?

Basta enviar uma mensagem para o número 0800 729 2404 pelo WhatsApp. O atendimento é gratuito e realizado exclusivamente por escrito, proporcionando mais segurança e praticidade.

Quem pode receber o kit gratuito?

• Famílias inscritas no CadÚnico;

• Beneficiários de programas sociais do governo federal;

• Residências com parabólica tradicional ativa.

É necessário ter o CPF em mãos para verificar a elegibilidade junto à base de dados do governo.

Importante:

• Após o agendamento, o técnico irá até a residência na data e horário marcados.

• O canal de WhatsApp também permite reagendar ou cancelar a instalação.

Atenção, paraenses:

A Siga Antenado não entra em contato diretamente com os beneficiários e não possui outros números de WhatsApp. Nunca compartilhe seus dados pessoais com canais desconhecidos.

Não deixe para depois! Moradores do Pará já podem garantir acesso à nova tecnologia que substitui as parabólicas antigas. Faça seu agendamento agora pelo 0800 729 2404 e aproveite todos os benefícios da nova parabólica digital!

Fonte: Portal do Carpe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/08:27:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...