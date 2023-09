No Pará, Fafá de Belém escapa de atropelamento em praia de Salinas e faz post indignado

Fafá de Belém relata indignação após quase ter sido atropelada na praia de Salinópolis, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cantora declarou nas redes sociais: ‘Eu vou achar esse cara, fotografar e mandar para a polícia’.

A cantora Fafá de Belém compartilhou com indignação nas redes sociais, nesta segunda-feira (4), que quase foi atropelada por um carro na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, região litorânea do estado.

“Eu por muito pouco não fui atropelada por um idiota que veio a 1000, aqui na orla do Atalaia. Eu vou achar esse cara, fotografar e mandar para a polícia”, declarou a paraense.

No vídeo, Fafá detalha que cresceu e se criou nessa região e tem muito carinho por ela, mas que as pessoas mal educadas fazem com que o espaço fique totalmente desagradável para ser visitado.

“Agora é um absurdo essa gente que nunca veio pra cá ou que não tem respeito a população e os meninos que trabalham aqui, a nós banhistas e que passa dos limites”, comentou com indignação.

Fafá ainda se mostra preocupada com os trabalhadores da região e banhistas, aproveitando seu alcance de 1 milhão de seguidores para marcar a Secretaria de Turismo do Pará, a fim de tomarem conhecimento do ocorrido.

No fim do vídeo a cantora ainda finalizou “Se ele não tem educação que fique em casa!”.

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado informou “que, com relação ao fluxo de veículos na praia do Atalaia, em Salinópolis, o órgão realiza ações de fiscalização com frequência. De acordo com o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a velocidade permitida para o local é de no máximo 30 km/h”.

Segundo o CTB, “exibição de manobra perigosa é enquadrada no artigo 175, considerada uma infração gravíssima, com possibilidade de multa multiplicada por dez (R$2.934,70), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo”.

Fonte:Tayana Narcisa*, g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2023/08:51:58

