Brasileiro foragido nos EUA: autoridades policiais podem usar força letal durante buscas

(Foto:Divulgação/Departamento de Polícia de Chester County).

Danilo foi condenado à prisão perpétua por ter cometido o homicídio de sua ex-namorada nos Estados Unidos

As autoridades policiais do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, receberam solicitação para empregar força letal durante as buscas pelo brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, que está foragido desde a última quinta-feira (31/8). Agentes de segurança suspeitam que o brasileiro possa estar escondido em uma área residencial do estado da Pensilvânia, que abrange aproximadamente 800 km².

Devido a um feriado nos Estados Unidos, há várias casas desocupadas que Danilo pode estar utilizando como esconderijo.

Danilo foi condenado à prisão perpétua por ter cometido o homicídio de sua ex-namorada nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas oferecem uma recompensa de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil) por informações que possam levar à captura do criminoso.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2023/08:51:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...