No Pará, idosa de 79 anos é morta com um tiro pelo companheiro

(Foto: Reprodução) – Frauzino Dias Rocha está preso desde a noite desta terça-feira (9), na Delegacia de Polícia Civil de São Geraldo do Araguaia, acusado de assassinar a companheira, Alzira Nascimento Rocha, de 79 anos, com um tiro.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h30 na Avenida Castelo Branco, no centro da cidade. Quando as equipes chegaram ao local, identificaram se tratar de crime de feminicídio, provocado por arma de fogo.

Crime ocorreu no centro de São Geraldo do Araguaia

A Polícia Militar, primeira a ser acionada, conseguiu localizar o acusado ainda na cena do crime, onde foi preso em flagrante e teve o armamento apreendido. Não foram divulgadas, até o momento, informações sobre a motivação do crime.

Fonte: Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...