Hospital Regional do Baixo Amazonas é destaque em prêmio nacional de sustentabilidade

Coordenadora de Radiodiagnóstico acompanha premiação (Foto:Pró-Saúde).

Unidade participa do Prêmio Amigo do Meio Ambiente desde 2013. Neste ano, projeto de redução no uso de resíduos químicos recebeu menção honrosa

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, é mais uma vez destaque no cenário nacional. A unidade, que pertence ao Governo do Estado do Pará e é gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, recebeu menção honrosa na edição 2022 do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, concedido pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, durante o Seminário Hospitais Saudáveis.

A premiação é nacional e escolhe organizações de saúde que se destacaram por iniciativas de proteção ao meio ambiente e de sustentabilidade no âmbito do Serviço Único de Saúde (SUS). Neste ano, o HRBA inscreveu o projeto “Redução de Resíduos Químicos: Implantação da tecnologia digital em um hospital público no interior da Amazônia”, que apresentou os resultados obtidos após a implantação do sistema de imagem digital na unidade.

O trabalho mostrou que houve uma redução de 59,3% em peso de resíduos químicos de 2020 – quando os exames ainda eram realizados com as películas para os filmes radiográficos –, para 2021, quando a Radiografia Digital foi implantada.

“Além da diminuição no descarte desses resíduos, tivemos também redução nos custos de todo o setor de cerca de 47%. Estamos falando de 11 mil reais economizados entre um ano e o outro. Isso sem falar da maior qualidade dos exames, maior rapidez e menor dose de radiação que o sistema digital nos propicia, garantindo radioproteção aos nossos pacientes”, explica a Coordenadora de Radiodiagnóstico, Cássia Flávia da Silva Sousa.

A cerimônia do Prêmio Amigo do Meio Ambiente ocorreu nesta terça-feira (29), de maneira virtual. O projeto do HRBA foi assinado por Cássia Souza e Sheila Mara Bezerra de Oliveira, gerente Assistencial da unidade.

O Regional do Baixo Amazonas já recebeu quatro vezes o Prêmio Amigo do Meio Ambiente (2013, 2016, 2018 e 2019). Este ano, um certificado será enviado para a unidade em reconhecimento à participação e importância do projeto.

“Ficamos muito felizes com este resultado já que todas as ações no HRBA são focadas na sustentabilidade, na redução do uso de materiais e na preservação do meio ambiente. Somos um hospital que cuida de pessoas e que tem uma Gestão Integrada: Governança Corporativa, Responsabilidade Social e Ambiental. Participar mais uma vez do prêmio é dar destaque ao trabalho de toda uma equipe que pensa no melhor para os usuários e para todos”, destaca o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos pilares da gestão e integra os valores institucionais da Pró-Saúde. A unidade, que está localizada na região Amazônica, realiza uma série de ações para redução dos impactos ao meio ambiente, como: manejo correto e reciclagem dos resíduos sólidos; criação de horta com transformação de resíduos orgânicos em adubo; utilização de alimentos sem agrotóxico, entre outras.

Nos últimos quatro anos, o HRBA já economizou mais de 5 milhões de litros de água por meio do reaproveitamento do líquido que era utilizado nas máquinas de hemodiálise. Em cinco anos, foram cerca de 500 toneladas de resíduos sólidos reciclados no hospital.

Em 2017, o HRBA se tornou o primeiro hospital público do Brasil a obter o selo “Materiality Disclosures”, emitido pela Global Reporting Initiative (GRI), tornando-se referência internacional de sustentabilidade.

A unidade de saúde é a única do Norte do Brasil a integrar a edição 2020 do Relatório “Hospitais que Curam o Planeta”, promovido pela organização não governamental internacional Salud Sin Daño (Saúde Sem Dano). E desde 2016, é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). (Com informações da Comunicação HRBA).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/16:09:24

