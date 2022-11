Filho que tentou matar o pai com tiro de espingarda é preso, Uruará (PA)

(Foto:Reprodução) – Um homem foi preso pela polícia militar na zona rural do município de Uruará (PA), após tentar matar o próprio pai com um tiro de espingarda.

O crime aconteceu por volta de 13h30 de terça-feira (29), numa propriedade do travessão km 170 sul.

Após desentendimento com o pai, o filho pegou uma espingarda e efetuou o disparo que atingiu o lado direito do abdômen da vítima.

Populares acionaram a PM que de imediato se deslocou até ao local e procedeu com a prisão do autor e também prestou socorro ao homem ferido, encaminhando o mesmo para o Hospital Municipal de Uruará (HMU).

O autor da tentativa de homicídio foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil (Depol) para os procedimentos legais. A arma do crime, espingarda calibre 20, apreendida também foi apresentada na Depol.

A vítima identificada como sendo o idoso, Francisco das Chagas Silva, de 60 anos, está hospitalizado e ainda não foi divulgada a situação clínica dele.

O indivíduo que confessou ser o autor do disparo, se identificou como sendo, Fernando Lima da Silva, de 30 anos. Ele foi autuado em flagrante conforme o código penal rege sobre tal tipo de crime.

A Guarnição (GU) de Serviço precisou ingressar 13 km na vicinal para realizar os serviços. Os policiais, Sargento Wagner, cabo Mendes, cabo Barros e soldado Dutra, prenderam o indivíduo quando este já estava fugindo sentido Transamazônica (BR230) numa moto carregando uma botija de gás e uma espingarda, arma que teria sido utilizada para cometer o crime.

Fernando disse que trabalha para uma serraria do município, que mora no Bairro Jardim Morumbi e que estava a trabalho na vicinal onde o crime aconteceu. Segundo a polícia, Fernando já tem passagem na polícia pelo crime de estupro. Agora Fernando ficará a disposição da justiça a qual decidirá sobre seu futuro. (Com informações do Gazeta Real).

Jornal Folha do Progresso em 30/11/2022/15:47:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...