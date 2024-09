Nos pênaltis, Botafogo elimina o São Paulo e avança na Libertadores

Botafogo precisou dos pênaltis para eliminar o São Paulo | Foto: Vitor Silva / Botafogo

Glorioso vence o Tricolor nos pênaltis dentro do Morumbis e conquista a vaga para a semifinal da Libertadores depois de 51 anos.

Se o Fluminense está fora da Libertadores, o Botafogo está vivo e com possibilidades reais de chegar ao título da Glória Eterna

Diante do estádio Morumbis completamente lotado, o Fogão venceu o São Paulo nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira (25), e está classificado para as semifinais da Taça Libertadores da América.

No primeiro tempo, o argentino Thiago Almada aproveitou rebote do goleiro Rafael para abrir o placar para o time carioca, aos 15 minutos. No fim da primeira etapa, o São Paulo perdeu uma penalidade com Lucas Moura, que chutou para fora.

No segundo tempo, o São Paulo parou no nervosismo e erros que acabaram favorecendo ao Botafogo, mas aos 40 minutos, o argentino Calleri mostrou porque é ídolo do São Paulo, ao subir sozinho de cabeça para empatar o jogo e explodir o Morumbis.

Na disputa de pênaltis, o Botafogo venceu o São Paulo por 5 a 4 após cada equipe desperdiçar uma cobrança cada de pênalti. O Fogão se classifica a uma semifinal de Libertadores depois de 51 anos.

Agora, o Botafogo espera o vencedor de Peñarol X Flamengo, que duelam, nesta quinta-feira (26), para saber quem será o seu adversário na semifinais da Libertadores, com datas previstas para 23 e 30 de outubro.

Fonte: DOL Carajás / Diego Beckman e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/07:48:29

